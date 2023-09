Eddie Van Halen-Spross Wolfgang Van Halen zeigt sich in einem kürzlichen Interview fasziniert von aktuellen Metallica-Konzerten.

Wolfgang Van Halen, Frontmann von Mammoth WVH, wurde in einem Interview mit Matt Pinfield auf 95.5 KLOS‘ New & Approved-Show auf die M72-Welttournee mit Metallica angesprochen. Der Musiker scheint begeistert. Wolfgang Van Halens Treffen mit Lars Ulrich Er erzählt von seinem ersten Treffen mit Lars Ulrich bei dem Taylor Hawkins-Tribute-Konzert in London: „Er war super freundlich und super nett. Wir gaben uns die Hand und unterhielten uns ein Weilchen, ich hatte keine Ahnung, dass das dazu führen würde, dass er uns bittet auf der kompletten Tour zu spielen.“ M72 Welttournee Mammoth WVH spielen auf der aktuellen M72 Metallica-Welttournee als Supportact…