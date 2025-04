Tom Goldschläger alias Fountainhead blickt auf über hundert Produktionen zurück. Seit 2024 betreibt der in Stahlkreisen durch seine Mitwirkung bei Bands wie Obscura, Belphegor oder Defeated Sanity bekannte Multiinstrumentalist mit Changeling ein Mammutprojekt: Goldschläger zeichnet unter anderem für die Komposition, Produktion und einen Großteil der Instrumentalspuren verantwortlich, Alkaloids Morean steuert Gesang und Texte bei, Virvums Arran McSporran serviert markante Bassläufe, und Fear Factorys Mike Heller rhythmische Brutalität. Damit nicht genug: Fünfzig (!) Szenegrößen wie Subway To Sallys Ally Storch, I Am Morbids Bill Hudson oder King Diamonds Andy ­LaRocque gastieren auf dem Band-betitelten Debüt.

CHANGELING bei Amazon

Changeling verschmelzen Death Metal mit jazziger Fretless-Akrobatik (‘Instant Results’), Grunz-, Keif- und Klargesang (‘Falling In Circles’), dramatischen Orchestrierungen und Folk (‘World? What World?’). An anderer Stelle entführt uns Goldschläger mit seiner Kurzhalslaute und geheimnisvollen Chören in den Orient (‘Changeling’), entfacht in ‘Abyss’ eine Lovecraft’sche Sogwirkung oder streift zu gesprochenen Passagen verträumt-proggig durch Mordor (‘Abdication’). Und im 17-minütigen Epos ‘Anathema’ mutiert der „Herr der Fretless-Handwerkskunst“ dann endgültig zum „Herr der Ringe“.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***