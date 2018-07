Der erste Vorbote ‘Honeycomb’ ließ bereits Groß­artiges vermuten, und Deafheaven enttäuschen die wartende Hörerschaft nicht! Mit dem Albumtitel ORDINARY CORRUPT HUMAN LOVE spielen die US-Amerikaner auf den britischen Roman ‘The End Of The Affair’ von Graham Greene an und vertonen die Geschichte, indem sie eine klangliche Mischung aus Sehnsucht, Verzweiflung und Hass erschaffen. Die Liedtexte glänzen dabei als metaphernreiche Prosawerke.

Deafheaven nehmen sich der seichten Elemente ihres Vorgängers NEW BERMUDA an und wandeln diese in ein wohliges Gesamtkonstrukt um, was die gesamte Zeit über aufrechterhalten wird. Die Musik trägt ihre Hörer liebevoll aus der Realität auf eine verlassene Insel und entfaltet dort ihre sehr berührende Wirkung. Die Lieder bestehen dabei sowohl aus feinen Klängen als auch einem berstenden Klangschwall, geformt aus ­pochenden Beckenschlägen und einer prügelnden Bassdrum und verursacht schwere Gewitter in der Brust. Mit ORDINARY CORRUPT HUMAN LOVE haben Deafheaven ein wundervolles Gesamtwerk geschaffen, in das sich nicht nur Träumer und Romantiker verlieren können.