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Defacing God DARKNESS IS MY CROWN

Death Metal, Apostasy/Edel (10 Songs / VÖ: 27.3.)

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Wo sich Defacing God aus Dänemark auf ihrem Debüt thematisch noch mit Hexerei und mächtigen Dämoninnen beschäftigt haben, kehren sie nun den Blick nach innen. Sängerin Sandie „The Lillith“ Gjørtz besingt mit mächtigen Growls innere Qualen, Verlust und Isolation. Alles interne Kämpfe, die überwunden werden müssen, um sich der Furcht zu stellen und am Ende stärker herauszukommen. Musikalisch sind die Dänen klar von Bands wie Dimmu Borgir (‘Nocturnal Vestige’) oder Cradle Of Filth (‘I See Shadows’, ‘Transition’) beeinflusst. Dennoch fehlt es ihnen an deren Hang zum Extremen. Sie lassen sich eher in Sachen Theatralik und symphonische Melodien inspirieren. ‘Hymns Of The Memoir’ bricht hingegen das Muster aus Symphonik und brutalem Metal. Rituell-rhythmische Trommeln und andächtiger Chorgesang eskalieren zu einer ge­fauchten Beschwörung und gipfeln in einer ominösen Erzählung. Songs wie ‘Malediction Manor’ oder ‘The Last Revelation’ beweisen, dass Defacing God ihre Kunstfertigkeit verfeinert haben und wissen, wie man die Fans mitreißt.

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Ballett-Solist singt in Metal-Band
Balletttänzer Ciro Ernesto Mansilla (hier in ‘Der Widerspenstigen Zähmung’ zu sehen) macht auch Metal
Ciro Ernesto Mansillo, seines Zeichens Tänzer beim Stuttgarter Ballett, ist kürzlich als Sänger bei einer Metal-Formation eingestiegen.
Erst vor Kurzem berichtete METAL HAMMER über den italienischen Skirennfahrer Dominik Paris, welcher bei den kürzlich in Mailand und Cortina d’Ampezzo über die Bühne gegangenen Olympischen Winterspielen im Abfahrtsrennen am Samstag, den 7. Februar 2026 die Bronzemedaille gewonnen hat. Nun hat sich ein neuer ungewöhnlicher Kontrast mit metallischem Bezug aufgetan. So gibt es am Stuttgarter Ballett einen Solisten, der seit Kurzem bei einer Metal-Band als Sänger fungiert. Es handelt sich um Balletttänzer Ciro Ernesto Mansillo. Erfolgreiches Debüt Der Argentinier hatte am vergangenen Samstag nun seinen ersten Gig mit Band Death By Dissonance im JuZe Backnang, wo die Baden-Württemberger nicht nur…
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