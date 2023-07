In den Nordischen Botschaften in Berlin wird bis Ende September extremem Metal aus Skandinavien gehuldigt. Fotos, Rückblick und weitere Infos.

Rahmenprogramm Ausstellungseröffnung Eröffnungstalk und Konzert Donnerstag, 8. Juni, 18–21.30 Uhr 18 Uhr: Eröffnungstalk Ika Johannesson – Kuratorin (SE) Silje Wergeland – Co-Kuratorin (NO) Árni Þorlákur Guðnason – Metal-Experte (IS) Moderatorin: Katrin Riedl, METAL HAMMER 19 Uhr: Ausstellungseröffnung Grußwort von Per Thöresson, Schwedischer Botschafter 20 Uhr: Konzert Eternal Evil (SE) 21:30 Uhr: Ende Details und Anmeldung Vortrag Howls from the Nordic Forests – The Roots and Many Branches of Metal in the Nordic Countries Von Harald Fossberg Freitag, 9. Juni, 18 Uhr Zum Auftakt des Rahmenprogramms der Ausstellung "Der harte Norden – Heavy Metal aus den Nordischen Ländern" gibt Musikexperte, Autor…