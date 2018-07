Alles in den Sand gesetzt: Der Plan, vom Musiker zum Business-Man umzusatteln, führte bei K.K. Downing bislang noch zu keinem guten Ergebnis.

2011 verließ Judas Priest-Gründungsmitglied Kenneth "K.K." Downing die legendäre britische Heavy Metal-band. Für ihr übernahm Richie Faulkner, der vorher Gitarrist in Laurin Hills Band war. Seinen Ausstieg bereut Downing nicht: "Ich vermisse zwar den Erfolg, den wir damals hatten, aber ich vermisse nicht die Zeit, in der ich Judas Priest verlassen habe." Erster neuer Schritt war seine eigene Parfüm-Linie: "Metal For Men" und "Metal Pour Femme" sind die beiden Düfte, die Downing zusammen mit The Astbury Fragrance Co. entwickelt hatte. Dann hatte er vor, seinen 1985 erworbenen und nach und nach ausgebauten Golfplatz "Astbury Hall" in der Nähe von Bridgnorth…