Ein Blick auf das Cover­artwork von ENTERING THE GATEWAYS oder einschlägige Band-Fotos genügt, um festzustellen, dass Disguised Malignance fest im Old School-Death Metal der Marke Autopsy oder Morbid Angel verwurzelt sind. Mit ihren beiden Demos DIABOLICAL EXTERMINATION (2021) und UNEARTHLY DEATH (2023) – auf Letzterem sind bereits einige Rohfassungen nun erschei­nender Songs vertreten – mauserte sich die Band zum vielversprechenden Newcomer. Das Debütalbum soll diesen Ruf nun untermauern. Und das gelingt mit Leichtigkeit: Mit Trey Azagthoth’scher Gitarrenkunst und irrsinnig tiefen Growls (Hyperdontia lassen grüßen) schmieden die Finnen ein dämonisches Werk.

Mit dem scheinbar mühelos groovig wie unerbittlich böse klingenden ‘Gates To Nihil’, dem prinzipientreu im Morbid Angel-Morast versinkenden ‘Unearthly Extinction’ sowie dem zwischen musi­kalischer Filigranität und infernalischer Gnadenlosigkeit changierenden ‘Disengagement Into Eternity’ ziehen Disguised Malignance alle Register der metallischen Todeskunst. Sie verzichten auf Experimente, jedweden Schnickschnack und halten in erzkonser­vativer Manier an puristischen Genre-Idealen fest; das Ergebnis ist ein Einstand, angesichts dessen vermutlich jede auf­strebende Extreme Metal-Band vor Neid erblassen dürfte. Kurzum: An ENTERING THE GATEWAYS kommt 2023 kein Death Metal-Fan vorbei!

