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Dominum NIGHT IS CALLING

Power Metal, Napalm (11 Songs / VÖ: 3.7.)

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6/ 7
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Die (Un-)Toten klingen lebendig wie nie! Auf ihrem dritten Album scheinen sich Dominum endgültig frei­ge­schwommen zu haben: Den Kern von Dr. Deads Zombie-Metal-Band bildet unverändert moderner Power Metal, allerdings mit noch weiter in alle Richtungen ausgestreckten Armen. Von Modern- und Groove Metal bis Hard Rock und Glam verbeißen sich Felix Heldt (der in hellen Pop- und Musical- wie düsteren Metal-Stimmlagen brilliert) und seine Mitstreiter in allerlei Einflüsse, um die Happen zu rotzfrech-ohrwurmigen und augenzwinkernd-morbiden Drei­minütern zusammenzunähen. Mögen ‘Nosferatu’ und der Einstieg mit ‘The Circus Is In Town’ auf den ersten Hör arg simpel erscheinen (spätestens der Slipknot-artige Breakdown straft diesen Eindruck Lüge), packen das breitbeinig rockende ‘Doctor Doctor’ (ohne direkte UFO-Anleihen) und der mit viel Mitsingpotenzial ausgestattete Friedhofsstampfer ‘Children Of The Night’ vorbehaltlos. Mit dem tänzelnden ‘Dark Melodies’ betonen Dominum ihre düster-romantische Seite, geben sich schwung- und kraftvoll mit ‘Night Is Calling’ (unterstützt von der neuen Battle Beast-Sängerin Marina La Torraca) sowie mächtig und durch­schlagend mit dem filmreifen ‘Jack The Ripper’. Das pompös produzierte und inszenierte Album gefällt durch das Miteinander mystischer und neckischer Klänge – auf die Spitze getrieben im erhabenen Banger ‘I Don’t Drink Wine’ und in ‘Endzeit’, das wie eine Mischung aus Ghost und Five Finger Death Punch klingt – diesen Spagat muss man erst mal hinkriegen. Dominum gelingt dies auf NIGHT IS CALLING leicht­füßig. Damit beweisen sie sich als einer der musikalisch und konzeptionell rundesten Newcomer der jüngeren Vergangenheit.

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Venom: Darum tritt die Band kaum in den USA auf
Venom
Tourneen sind häufig eine teure Angelegenheit — erst recht, wenn sie einem unnötig erschwert werden, wie Venom-Gitarrist Rage moniert.
Obwohl Venom erst kürzlich mit INTO OBLIVION (hier Review lesen) ein neues Album veröffentlicht haben, sind ihre angepeilten Auftritte in den USA rar gesät. Gitarrist Rage erklärte nun im Interview mit Rock Interview Series die Gründe dafür – und spekulierte, dass die entsprechenden Probleme wohl auch weiterhin bestehen bleiben. Komplizierte Einreise „Das Problem mit den USA – und es wird immer schlimmer – ist, dass wir Visa und dergleichen benötigen. Und die sind echt teuer“, erklärte Rage. „Ich glaube, es sind zwischen 7.000 und 9.000 US-Dollar. Und das nur für die drei Bandmitglieder. Klar, die Weltlage ist angespannt, die Spritpreise…
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