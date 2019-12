Slayer spielen derzeit in den USA ihre letzte Tournee. Doch der Plan ist offenbar nicht, die Band danach komplett stillzulegen.

Die größten Slayer-Fans da draußen jetten aktuell rüber in die Vereinigten Staaten, wo Slayer ihre allerletzten Konzerte beziehungsweise ihre allerletzte Amerika-Tour spielen. Am 9. November ging es im New Yorker Madison Square Garden los, am 30. November steht dann in Los Angeles wirklich die finale Show der Kult-Thrasher auf dem Programm. Doch das bedeutet nicht das Ende der Band, sagt ihr Manager Rick Sales. Letzterer gab kürzlich ein Interview auf MassLive.com und gab dabei zu Protokoll: "Slayer hatten immer eine Menge Integrität." Womit er wohl meint, dass die Band ihre letzten Shows spielen will, bevor sie ihre Glaubwürdigkeit als einer der beständigsten,…