Toggle menu

Metal Hammer

 Search

DYING LIGHT: THE BEAST

Ego-Shooter, Techland

jetzt bei Amazon.de bestellen
5.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Techland setzten mit ‘Dying Light’ (2015) ein Zeichen: Zombies waren plötzlich nicht nur Kanonenfutter, sondern Teil eines gnadenlosen Überlebensspiels, in dem Parcour, Angst und Nacht zum Dreiklang des Grauens verschmolzen. Der Nachfolger ‘Dying Light 2’ (2022) versuchte, die Serie zu erweitern, doch viele Veteranen verloren sich im Labyrinth der Neuerungen, die sie nicht mittragen wollten. Mit ‘Dying Light: The Beast’ geht das Studio nun zurück zu den Wurzeln – und erzählt zugleich ein Spin-off der Saga. Im Mittelpunkt steht erneut der aus dem ersten Ableger bekannte Kyle Crane. Gefoltert, mit einem Serum infiziert, erwacht er als übermenschlich starker Kämpfer. Mit den neu gewonnen Kräften fokussiert sich die Reihe auf das eigentliche Kernelement: Am Tag ist die Welt gefährlich, in der Nacht tödlich. Wenn die Sonne sinkt, beginnt der Wettlauf gegen die Dunkelheit, in der die Untoten zu wahren Bestien werden.

Wer draußen erwischt wird, kennt nur noch Flucht – ein Tanz über Dächer, Mauern und Abgründe, bei dem jeder Griff über Leben und Tod entscheidet. Endlich wieder Bewegung als Überlebensinstinkt, Adrenalin als Taktgeber und die ständige Balance zwischen Macht und Ohnmacht. Fans, die im zweiten Teil die Klarheit der Serie vermissten, finden hier ihre vertraute Härte wieder. Aber auch Neulinge werden begreifen, warum ‘Dying Light’ einst Maßstäbe setzte: weil es nicht nur Zombies liefert, sondern das Gefühl, selbst in einer Welt am Abgrund um Atem, Mut und jede Sekunde kämpfen zu müssen. Und das gelingt ‘Dying Light: The Beast’ mit Bravour.

teilen
mailen
teilen
Iron Maiden live in Frankfurt: Infos, Tickets, Anfahrt, Wetter
Bruce Dickinson mit Iron Maiden live im London Stadium am 28. Juni 2025 in London, England
Iron Maiden spielen am 25.07.2025 die nächste Deutschland-Show ihrer Tournee im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main.
Am Freitag (25.07.2025) werden Iron Maiden ihr nächstes Konzert der "Run For Your Lives World Tour 2025" im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main spielen. Einlass ist voraussichtlich um 17 Uhr. Beginn: ca. 19:15 Uhr Support: Avatar Adresse: Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main Tickets Die Tickets sind ausverkauft. Anfahrt Mit dem Auto/Bus Die Parkflächen am Stadion (Waldparkplatz Pa, Isenburger Schneise Pb und Gleisdreieck Pc) sind stark begrenzt und erfahrungsgemäß bereits 2,5 bis 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn ausgelastet. Es wird empfohlen, die Optionen des Parkschein-PreBookings für das "Parkhaus Aculeum", das "Parkhaus Sandhofstraße (Universitätsklinik)" sowie den "Parkplatz Isenburger Schneise"…
Weiterlesen
Zur Startseite