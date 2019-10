Die Österreicher Edenbridge agieren eigenen Aussagen zufolge auf ihrem nunmehr zehnten Studioalbum DYNAMIND experimentier­freudiger. Kommt diese Entdeckerlust auch an? Alle zehn Kompositionen tragen klar den Stempel von Multiinstrumentalist und Band-Kopf Lanvall alias Arne Stockhammer und sind umgeben vom Charme der Stimme Sabine Edelsbachers. Anders als beim Vorgänger THE GREAT MOMENTUM scheinen Edenbridge diesmal den Fokus von orchestralen Parts hin zu härteren Riffs verschieben zu wollen; Absicht erkennbar, Umsetzung fragwürdig. Denn was man Edenbridge über ihre Diskografie hinweg vorwerfen könnte, gilt auch für DYNAMIND:

Mit einer Hinternhälfte bleibt die Band am Stuhl kleben und kommt einfach nicht in die Pötte. Kleine Momente des Wohlwollens verstecken sich mehr im Nebenschauplatz – etwa dem eingängigen Refrain von ‘Live And Let Go’, der heiteren Attitüde des irisch-folkigen ‘On The Other Side’ oder dem im Ansatz angriffslustigen ‘Where Oceans Collide’. Edenbridge bleiben sich auf DYNAMIND treu und musizieren gegen temporäre Trends oder Strömungen. Der Zuspruch seiner Anhänger ist dem Quintett und DYNAMIND gewiss.