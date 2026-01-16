Toggle menu

Edenbridge SET THE DARK ON FIRE

Symphonic Metal, Steamhammer/OPEN (13 Songs / VÖ: 16.1.)

3.5/ 7
von

Die große Stärke von Edenbridge seit 1999: Bestän­digkeit. Der Sym­pho­nic Metal um Sängerin Sabine Edelsbacher weiß zu gefallen, ob mit folkigem (‘Where The Wild Things Are’) oder epochal-progressivem Anstrich (‘Our Place Among The Stars’). ‘Bonded By The Light’ lässt mit ‘James Bond’-Intro-artigen Blues-Balladenelementen aufhorchen; mystisch-orientalische Klänge mögen ein Genre-Klischee sein, gehen in ‘Lighthouse’ jedoch gelungen auf. Allerdings reißen Edenbridge immer noch zu selten vollends mit; dazu klingen viele Strophen zu flach, fehlt es Riffs an Durchschlagskraft und gibt es zu wenige melodische Widerhaken. Die angezogene Handbremse der Band-Kutsche ist mittlerweile festgerostet, was okay ist, solange niemand große Beschleu­nigungsduelle erwartet. Genrefans können bei SET THE DARK ON FIRE bedenkenlos zuschlagen und zufrieden mitschwelgen.

***
