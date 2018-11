Zwischen dem 26. Januar und dem 11. Februar 2019 kommt die schwedische Band Avatar für vier Konzerte in Bochum, München, Frankfurt und Stuttgart nach Deutschland.

Avatar fanden sich zu Beginn des neuen Jahrtausends in Göteborg unter dem Namen Lost Soul zusammen und hatten zunächst keinen leichten Start: Trotz emsiger Bemühungen fanden sie anfangs weder eine Plattenfirma noch eine Konzertagentur. Was dazu führte, dass die Formation, die in ihrer Anfangszeit obendrein zahlreiche Besetzungswechsel erlebte, sowohl das erste Album THOUGHTS OF TOMORROW als auch die anschließende Skandinavien-Tour komplett im Alleingang organisierte und finanzierte. Mit ihrem siebten Album AVATAR COUNTRY, welches Anfang diesen Jahres erschien, haben Frontmann Johannes Eckerström, die beiden Gitarristen Jonas Jarlsby und Tim Öhrström, Bassist Henrik Sandelin und Schlagzeuger John Alfredsson ein märchenhaftes Konzeptalbum geschaffe:…