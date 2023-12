Hand aufs Herz: Mit dem Thema künstliche Intelligenz tun wir uns wohl alle noch etwas schwer. Insbesondere, wenn es um Bereiche geht, die im Optimalfall Emotionen wecken und Reaktionen provozieren – wie Musik. Doch auch hier geht es los: Frostbite Orckings läuten als erste KI-Metal-Band der Welt die Zeitenwende ein. Wie genau ihre Musik entsteht, erklärt unsere Story; hier soll es ausschließlich um die Musik gehen. Und die fällt (leider) überzeugend aus: THE ORCISH ECLIPSE klingt wie eine auf Hit getrimmte, stark kommerzialisierte Version von Amon Amarth. Wir hören treibenden Heavy Metal mit Growls, Hintergrundgesängen und (selten zu dominanten) Electro-Akzenten. Davon abgesehen evozieren viele Stücke (etwa ‘When I Fall’, ‘Hammers High’, ‘Beauty Of The Night’, ‘We Navigate’, ‘Coming Home’) genau das kämpferisch-unbesiegbare „Wir segeln in die Schlacht“-Gefühl, das man an den Wikis so liebt und das einen bei ihren Konzerten zum Faustballen, Headbangen und Ausrasten bringt – satte Wucht und greifbare Aggressivität, gewürzt mit filigranen Riffs und viel Pathos.

THE ORCISH ECLIPSE bei Amazon

Selbst an das Sperrfeuerwerk unterbrechende Atempausen (‘Into The Void’, ‘Feel The Night’) sowie eine Ballade (‘Nightfall’) wurde gedacht; einzig das süßliche Disco-Finale ‘Endless Love’ stört. Ist dies nun der vielzitierte Untergang des Abendlands? Leider nicht, auch wenn es gelegen käme – vielmehr zeigt dieses Beispiel, wie zuverlässig die offenkundigen Stärken einer der aktuell beliebtesten Metal-Heldentruppen destilliert und zu neuen Songs zusammengesetzt werden können. Wer Amon Amarth liebt (und sich vom KI-Gedanken freimachen kann), muss auch an Frostbite Orckings Gefallen finden. Kritisieren kann man einzig das dreiste Epigonentum und die teils fast zu perfekte Umsetzung. Mangelnde Emotionalisierung gehört hingegen keineswegs dazu – da hat man (auch in diesem Monat) schon deutlich lahmere und generischere, wenngleich handgemachte Alben gehört.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***