System Of A Down veröffentlichten wider Erwarten zwei neue Lieder. Mit ‘Protect The Land’ und ‘Genocidal Humanoidz’ werden Spenden für die Hilfsorganisation ‘Armenia Fund’ gesammelt.

System Of A Down veröffentlichten in der vergangenen Woche erstmals seit 15 Jahren neue Musik. Dabei handelt es sich um die beiden Lieder ‘Protect The Land’ und ‘Genocidal Humanoidz’. Diese entstanden mit der Motivation, auf den weiterhin bestehenden Bergkarabachkonflikt aufmerksam zu machen, der in diesem Jahr erneut eskalierte, als Aserbaidschan mit militärischer Unterstützung aus der Türkei das Volk der Armenier angriff. Es kam zu Gewalttaten und zahlreichen Toten und Verletzten. Zuletzt wurde ein Waffenstillstand durchgesetzt. Ähnliche Ansätze gab es bereits in der Vergangenheit – jedoch ohne anhaltenden Erfolg. https://www.youtube.com/watch?v=XqmknZNg1yw Mit den Einnahmen, die System Of A Down durch ihre beiden neuen…