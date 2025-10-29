Toggle menu

GHOST OF YŌTEI

Rollenspiel, Sucker Punch/Sony Interactive Entertainment

Der Vorgänger zu ‘Ghost Of Yōtei, ‘Ghost Of Tsushima’ (2020), markierte den letzten großen Exklusivtitel der PlayStation 4 und faszinierte mit seiner malerischen Open World. Fünf Jahre später erscheint nun die Fortsetzung, die an die bekannten Stärken anknüpft, aber nicht frei von Schwächen bleibt. Als Atsu begibt sich der Spieler auf einen Rachefeldzug gegen die Yōtei Six – sechs Samurai, die einst das Dorf der Protagonistin überfielen und ihre Familie auslöschten. Die Handlung wirkt solide, leidet jedoch unter einem ungleichmäßigen Erzähltempo und zu wenigen Überraschungen. Emotional berührt sie dennoch, etwa wenn Pflichtgefühl und persönliche Vergeltung miteinander kollidieren.

Spielerisch überzeugt ‘Ghost Of Yōtei’ vor allem in den Kämpfen: Zwischen zahlreichen Waffen, deren Wirkung je nach Gegnertyp variiert, und einem weit verzweigten Fertigkeitenbaum entfaltet sich eine taktisch dichte Dynamik. Auch technisch weiß Entwickler Sucker Punch zu begeistern – das Zusammenspiel aus Licht, Wetter, Schnee und Vegetation erschafft eine eindrucksvoll lebendige Atmosphäre, die das Geschehen trägt. Doch trotz aller visuellen Pracht bleibt das Gefühl, dass ‘Ghost Of Yōtei’ sein eigenes Erbe nicht vollständig übertrifft: ambitioniert, schön, aber oftmals zu vorsichtig. Sucker Punch liefert keinen Paukenschlag, wohl aber einen würdigen Nachfolger eines modernen Klassikers.

Tommy Victor hält Glenn Danzig oft für missverstanden
Tommy Victor, Glenn Danzig
Glenn Danzig und Gitarrist Tommy Victor verbindet eine bewegte Vergangenheit. Mittlerweile kommen die beiden Musiker aber miteinander klar.
Prong-Mastermind Tommy Victor ist seit Mitte der Neunziger auch On-Off-Gitarrist bei Danzig. Deren Bandchef Glenn Danzig kann bekanntlich zuweilen etwas schwierig sein. Laut Victor werde Danzig einfach von vielen nur missverstanden, wie der Gitarrist im Podcast von Suicide Silence-Gitarrist Chris Garza berichtet. Von der alten Schule Tommy Victor spielte erstmals von 1996 bis 1997 und dann von 2003 bis 2005 bei Danzig. 2008 löste er Kenny Hickey (Type O Negative) ab und tritt seitdem wieder regelmäßig mit der Band auf – obwohl es manchmal Reibereien gibt. „Manchmal ist Glenn sauer auf mich und feuert mich.“ Aber eigentlich sei der frühere…
