Die schweizerische Gruppe Kirk wurde 2003 gegründet, brachte aufgrund einer Pause bislang jedoch nur zwei Alben unter diesem Namen zustande (MASQUERADE datiert auf 2014). Nach der Rekrutierung eines neuen Sängers versucht die Band nun unter dem Namen Gods Of Silence ihr Glück: NEVERLAND ist demnach die quasi erste Veröffentlichung in der neuen Ära des Quintetts, zeigt im Hinblick auf das Songwriting aber die Erfahrung der Herren:

Nach einem orchestralen Intro erwarten den Hörer elf Stücke mit melodischem, aber meist durchschlagendem Heavy Metal ohne jede Kitschanbiederung – darunter Höhepunkte wie das riffende ‘Army Of Liars’, das fix vorangehende ‘Phoenix’, der mit Chorgesängen veredelte Titel-Track sowie die schön melodischen Nummern ‘Demons’, ‘Wonderful Years’ und ‘All My Life’. Auch Gilbi Meléndez, dem neuen Mann am Mikro, gebührt ein Kompliment für seine sichere Leistung in hohen wie auch tieferen Lagen. Nicht zuletzt seine durchdringende, gut in Szene gesetzte Stimme macht diese gelungene Dreiviertelstunde zu einem echten Hörgenuss für Freunde klassischer Metal-Spielarten.