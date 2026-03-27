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Godsticks VOID

Progressive Rock, Kscope/Edel (10 Songs / VÖ: 27.3.)

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4.5/ 7
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Es scheint, dass Prog Rock besonders dazu geeignet ist, den Zustand der Welt zu analysieren, die eigene Befindlichkeit, den Verlust funktionierender Gesellschaftsformen, die zunehmende Polarisierung auf extreme Ansichten. Und so stimmen auch die Waliser Prog-Rocker Godsticks mit ihrem siebten Album VOID in das große Klagen ein und knöpfen sich – wenn auch unterschwellig und oft metaphorisch – den aktuellen US-Präsidenten vor. Sänger Darran Charles spricht von einer bei sich selbst zu spürenden inneren Leere und klingt daher in den überwiegend sperrigen und rhythmisch komplexen Songs unverkennbar skeptisch und desillusioniert. Dazu passen auch die harmonischen Wendungen der Songs, die von Gitarrist Gavin Bushell durch alle möglichen Akkordbewegungen getrieben werden und bei denen Schlagzeuger Tom Price und Bassneuzugang Francis George jede Gelegenheit nutzen, um mit kleinen künstlerischen „Gemeinheiten“ zu punkten. Folgerichtig hören die Songs auf aussagekräftige Titel wie ‘Watch It Burn’, ‘Torn Again’, ‘Hope Is Burning’, ‘Ruthless Coward’ oder – als Zweiteiler – ‘Talking Through Walls’. Das alles lässt kaum gute Stimmung aufkommen, sondern klingt wie beabsichtigt: aufrüttelnd!

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Gojira: Debüt TERRA INCOGNITA ist 25!
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Gojira stehen heutzutage auf Festival-Line-ups ganz oben. Anlässlich des Geburtstags ihres Debüts blicken wir zurück auf ihre Anfangszeit.
Spätestens 2024 hat auch der nichtmetallische Teil der Welt von den Franzosen aus Ondres gehört, als Gojira als erste Metal-Band bei der Eröffnung der Olympischen Spiele auftraten. Doch bevor sie für diesen Tag ihren Grammy kassierten, stand ein Werk, das heute wie ein verborgenes Relikt wirkt: TERRA INCOGNITA, ihr rätselhaftes, seltenes und bis heute faszinierendes Debüt. Von Godzilla zu Gojira 1996 gründeten die Brüder Joe und Mario Duplantier gemeinsam mit einigen Freunden die Band - damals noch unter dem Namen Godzilla. Joe war zu jenem Zeitpunkt gerade mal 19 Jahre alt, Mario sogar erst 14. Zwischen 1996 und 2000 veröffentlichten…
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