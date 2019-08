Bald startet Googles Cloud-Gaming-Service Google Stadia. Hier haben wir alle wichtigen Infos für euch zusammengefasst und verraten euch auch, welche technischen Voraussetzungen für frustfreies Zocken erfüllt sein müssen.

In den vergangenen Jahren haben sich immer wieder mal Anbieter an Cloud-Gaming versucht, doch jetzt gesellt sich mit Google ein großer und vor allem globaler Player dazu. Und der Konzern aus Mountain View in Kalifornien hat Großes mit seinem Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia vor. Hier sind alle relevanten Infos für euch. Update vom 22. Juli 2019: Auf reddit.com hat Andrey Doronichev, Director of Product für Google Stadia, sich den Fragen der Community gestellt. Hier sind die wichtigsten Infos: Kein „Netflix für Spiele“ Stadia solle eher mit Xbox Live Gold oder PlayStation Plus verglichen werden, nicht mit Netflix, so Doronichev. Als zahlender Abonnent…