Der schwedische Gitarrist David Andersson, Co-Komponist bei Soilwork und The Night Flight Orchestra, ist tot. Er wurde nur 47 Jahre alt.

Im Alter von nur 47 Jahren ist Carl David Natanael Andersson aus dem Leben geschieden. Eine Todesursache ist nicht offiziell bestätigt, doch die Meldung der Band lässt leider auf Suizid schließen. "Gute Nacht, sweet Doctor", schreiben The Night Flight Orchestra auf Facebook. "Wir hoffen alle, dass du endlich Frieden gefunden hast. Wir werden dich sehr vermissen. Du warst einzigartig und ein brillanter Musiker. Leider haben dich der Alkohol und psychische Erkrankungen von uns genommen. Es tut so weh. Unser tiefstes Beileid geht an diesem schwierigen Tag an David Anderssons Familie. Seine Musik wird ewig weiterleben. Danke für all die unvergesslichen…