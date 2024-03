Klaus Meine ist nicht mehr der jüngste Rocker. Der Scorpions-Sänger unterzog sich zuletzt einer komplizierten OP an der Wirbelsäule.

Mit zunehmendem Alter nehmen die Wehwehchen zu. Davon kann unter anderem der 75 Lenze zählende Ozzy Osbourne mit seinen Nacken- und Rückenproblemen mittlerweile mehr als ein Lied singen. Scorpions-Frontmann Klaus Meine ist genauso alt wie die Black Sabbath-Legende und musste zuletzt einem Eingriff an der Wirbelsäule über sich ergehen lassen. Dies haben die Hannoveraner nun in den Sozialen Medien bekanntgegeben. Zu heftige Strapazen Konkret geht es um das Vive Latino Festival in Mexiko Stadt. Dort hätten die Scorpions am 16. März auftreten sollen. Doch da sich die Genesung von Klaus Meine nach der Operation länger hinzieht als ursprünglich veranschlagt, sahen…