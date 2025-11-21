Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Kill Ritual IN MY HEAD

Thrash Metal , Massacre/Edel (10 Songs / VÖ: 21.11.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Die kalifornischen Thrasher Kill Ritual besitzen ein unglaubliches Talent dafür, unter dem Radar zu fliegen. Obwohl sie bereits seit 15 Jahren existieren, mit IN MY HEAD ihr siebtes Studioalbum veröffentlichen und (ehemalige) Musiker von Dark Angel, Vicious Rumors, Dragonforce, Imagika und so weiter in ihren Reihen hatten und haben, kommen sie in Sachen Popularität nicht richtig aus dem Knick. Vielleicht liegt es an den ständigen Sängerwechseln. Mit dem Gitarristen, Bassisten und Mastermind Steve Rice steht bereits das vierte Goldkehlchen im Line-up – so lässt sich schwer eine eigene Identität aufbauen. Wobei Rice seinem Vorgänger Brian Betterton (jetzt bei Vicious Rumors) schon recht ähnlich ist. Auch Rice kann von hohen Schreien über aggressives Kreischen bis hin zu melodischen Momenten die komplette Bandbreite liefern. Damit ist er der geeignete Sänger für Songs wie ‘Fall To Fly (Join To Die)’ oder ‘The Head Of Judas’, die auch bereits beim ersten Hören zünden. Auf der anderen Seite gibt es sperrigere Kompositionen wie ‘I Paint In Death’ oder ‘More Than Pain’, die nicht recht überzeugen wollen. Wer auf die letzten Alben von Vicious Rumors, Ross The Boss oder auch Helstar steht, sollte definitiv mal ein Ohr riskieren.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Dark Easter Metal Meeting 2026: Alle Infos zum Festival
Dark Easter Metal Meeting
Das Dark Easter Metal Meeting hat sich zu einem festen Bestandteil der deutschen Extrem-Metal-Szene und weit darüber hinaus etabliert.
Dark Easter Metal Meeting 2026 04.04. + 05.04.2026, München, Backstage Dark Easter Metal Meeting Tickets Zwei-Tages-Tickets ab 165,- Euro gibt es hier.   Bands 1914 Auðn Blackbraid Cwfen Darkher Décembre Noir Enthroned Firespawn Grave Koldbrann Kyi Lik Miserere Luminis Ponte Del Diavolo Ruïm Schammasch Secrets Of The Moon Severoth Thyrfing Todomal Sakis Tolis Triptykon Unleashed Urgehal Vinterland Whoredom Rife Running Order   --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
Weiterlesen
Zur Startseite