Lord Belial RAPTURE

Serienfans müssen sich noch etwas länger als ursprünglich geplant auf ‘The Legend Of Zelda - Breath Of The Wild 2’ gedulden. Doch das verschobene Release gibt Grund zum Rätseln auf. Gerüchte um eine mutmaßliche Veröffentlichung auf einem möglicherweise in Entwicklung befindlichen Nintendo Switch-Nachfolger oder einer Nintendo Switch Pro werden laut. Angeheizt werden diese Vermutungen von Digital Foundry. Offenbar sieht das bisher bekannte Bildmaterial des Zelda-Ablegers "zu gut" für einen Switch-Titel aus. Wie aus dem wöchentlichen Digital Foundry-Podcast hervorgeht, halten die Technikexperten die bereits bekannten Spielszenen grafisch tatsächlich für sehr anspruchsvoll. So anspruchsvoll, dass die aktuelle Nintendo Switch eventuell mit dem…