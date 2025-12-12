Im Oktober noch auf Doppel-Headliner-Tournee mit Feuerschwanz, legen die Hamburger nun mit dem zweiten Teil ihrer aktuellen Albumtrilogie nach. Hoffnung soll angeblich Einzug halten in die Kompositionen, wobei ‘The Fall From Grace’, ‘Would You Walk With Me Through Hell?’ mit Infected Rain-Frontröhre Lena Scissorhands und ‘One Of Us Will Be Next’ dem Hörer erst einmal ganz schön zusetzen. Mit ‘Walls Of Eden’, dem kecken ‘Raveyard’ (inklusive Gastauftritt des finnischen Rappers Käärijä, den Lord Of The Lost beim ESC 2023 kennengelernt haben) sowie ‘The Last Star’ bieten die Goth-Metaller zumindest etwas an, das man als Lichtblicke interpretieren könnte – mit dem Feature mit Anna Brunner (League Of Distortion) in ‘Please Break The ­Silence’ sowie dem reinknallenden ­‘Scarlight’ kommen letztlich solche. Musikalisch entpuppen sich die Tracks auf OPVS NOIR VOL. 2 als verlässlich-solider Gothic Metal – nicht mehr und nicht weniger. Wobei VOL. 1 einen ­Tacken stärker war.

