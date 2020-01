Was hast du uns gebracht, 2019? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Slayer nach.

Vincent Grundke Die besten Alben 2019: 1. Trade Wind CERTAIN FREEDOMS 2. Northlane ALIEN 3. Doux PRESENTS 4. Sleep Token SUNDOWNING 5. Tides From Nebula FROM VOODOO TO ZEN 6. Sights & Sounds NO VIRTUE 7. Korn THE NOTHING 8. Leprous PITFALLS 9. Ze Gran Zeft GORILLA DEATH CLUB 10. Fever 333 STRENGTH IN NUMB333RS Die kompletten Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2020 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!