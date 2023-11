Anscheinend wollen Black Veil Brides etwas Abwechslung in ihrer Setlist und arbeiten schon wieder an neuen Songs.

Neue Black Veil Bride Songs schon bald live In einem Interview mit Jorge Botas von Metal Global Portugal wurde der Schlagzeuger von Black Veil Brides, Christian CC Coma, gefragt, ob er und seine Band-Kollegen mit der Arbeit an ihrem nächsten Studioalbum begonnen haben „Wir arbeiten bereits an neuer Musik“, antwortete der Musiker. „Wir sind an ein paar neuen Songs dran. Ich weiß nicht, wann das veröffentlicht wird. Aber wir arbeiten daran. Sie ist im Moment noch nicht fertig. Im kommenden Januar werden wir uns mehr darauf konzentrieren.“ Er fuhr fort: „Wir wissen noch nicht, ob wir Musik als Singles veröffentlichen…