Schlappe sieben Jahre hat es gedauert, aber nun melden sich Malthusian mit ihrem zweiten Album THE SUMMONING BELL zurück – musikalisch gereift und mit einer klareren, direkteren Produktion, als sie ACROSS DEATHS bot. Leider sind nur noch zwei der ursprünglichen Mitglieder dabei, doch der Musik hat es nicht geschadet. Malthusian sind weiterhin finster, besitzen ein Faible für vertrackte Songs und lassen sich sichtlich gern von Größen wie Incantation oder Dead Congregation inspirieren. Manko dabei: Die Songs entfalten sich erst nach mehrmaligem Hören. Es benötigt etwas Zeit, die komplexen Strukturen und Riffs zu verinnerlichen. Hierfür ist das fast zwölfminütige ‘Amongst The Swarms Of Vermin’ ein Paradebeispiel. Herausfordernd, aber belohnend. Insgesamt ist das Werk ein kompromissloser Brocken, fern von Easy Listening. THE SUMMONING BELL wirkt (er)drückend und düster. Wer derlei mag, sollte ein Ohr riskieren.

