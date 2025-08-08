Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Malthusian THE SUMMONING BELL

Death Metal, Relapse/Membran (8 Songs / VÖ: 8.8.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Schlappe sieben Jahre hat es gedauert, aber nun melden sich Malthusian mit ihrem zweiten Album THE SUMMONING BELL zurück – musikalisch gereift und mit einer klareren, direkteren Produktion, als sie ACROSS DEATHS bot. Leider sind nur noch zwei der ursprünglichen Mitglieder dabei, doch der Musik hat es nicht geschadet. Malthusian sind weiterhin finster, besitzen ein Faible für vertrackte Songs und lassen sich sichtlich gern von Größen wie Incantation oder Dead Congregation inspirieren. Manko dabei: Die Songs entfalten sich erst nach mehrmaligem Hören. Es benötigt etwas Zeit, die komplexen Strukturen und Riffs zu verinnerlichen. Hierfür ist das fast zwölfminütige ‘Amongst The Swarms Of Vermin’ ein Paradebeispiel. Herausfordernd, aber belohnend. Insgesamt ist das Werk ein kompromissloser Brocken, fern von Easy Listening. THE SUMMONING BELL wirkt (er)drückend und düster. Wer derlei mag, sollte ein Ohr riskieren.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Testament: Drummer-Wechsel hielten die Band frisch
Testament
Eric Peterson findet: Testament halten die vielen Umbrüche am Schlagzeug auf Trab. Über Chris Dovas staunt der Gitarrist.
Testament durchlebten wahrlich einige Veränderungen auf der Position des Schlagzeugers. Im Interview bei Rock Daydream Nation gewinnt Gitarrist und Haupt-Songwriter Eric Peterson diesen steten Wandel allerdings etwas Positives ab. Auf die Frage danach, ob diese personelle Unbeständigkeit an den Drums die Musik der Thrasher frisch gehalten habe, erwiderte der 61-Jährige: "Exakt. Ja, definitiv." Vorsprung durch Jugend Weiter führte Peterson bezüglich Neuzugang Chris Dovas aus: "Mit dem neuen Blut, mit Chris… Diese jüngeren Kids - ich weiß nicht, was sie machen. Sie sind von all diesen verrückten Black Metal-Drummern und Blastbeats beeinflusst, aber hören sich auch Ian Paice [Deep Purple] und…
Weiterlesen
Zur Startseite