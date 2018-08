TO KILL TO LIVE TO KILL

Manticora melden sich nach acht Jahren wieder zurück – und das gleich mit einem Doppelschlag: Das neue Konzeptalbum wird im Abstand von einem Jahr veröffentlicht. TO KILL TO LIVE TO KILL macht den Anfang und präsentiert die Dänen in bekannt progressiver Form. Der Mix aus dick groovenden, modernen Riff-Strukturen, den steten Stilwechseln sowie der hohen, ausdrucksstarken Stimme von Frontmann Lars F. Larsen waren und sind das Markenzeichen der Dänen, die beim neuen Material mühelos zwischen Death, Thrash und melodischem Prog changieren.

Larsen ist es auch, der das Konzept zu TO KILL TO LIVE TO KILL entwickelt hat, das auf einer eigens verfassten Horrorgeschichte basiert. Spielerisch ist das Ganze vom Feinsten, klanglich hat Jacob Hansen dafür gesorgt, dass das neue Material nicht nur drückt, sondern auch sämtliche Feinheiten berücksichtigt. Wer letztes Jahr auf Damnations Day und A WORLD AWAKENS abgefahren ist, kommt auch mit TO KILL TO LIVE TO KILL auf Touren. Das Album bietet zum Teil schwindelerregende Wechsel, denen man als Hörer (zumindest im ersten Durchlauf) nicht immer gewachsen ist. Aber hier passiert wenigstens etwas. Facettenreiche Überraschung des Monats!