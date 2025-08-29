Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Mélancolia RANDOM.ACCESS.MISERY

Nuclear Blast/Warner (9 Songs / VÖ: 29.8.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Die Australier, die ihre Musik als „Blackened Nu-Metal“ bezeichnen, mischen auf ihrem zweiten Album Deathcore-Geballer, Metalcore – nur ohne melodische Refrains – und Nu Metal-Groove mit einer Prise Black Metal. Tiefgestimmte Gitarren über Blastbeats, brutale Breakdowns und ein ordentlich grollender Bass machen das Geknüppel komplett. Der Gesang von Frontmann Alex Hill ist in all seinen Ausführungsarten räudig, aber von beeindruckender Varianz: Er meistert gleichermaßen hohe Screams, tiefe Growls, Whistle Screams und harschen Sprechgesang à la Slipknot oder King 810. Melodischer Klargesang findet sich lediglich in den Songs ‘Lithia‘ und ‘Spit!’, in welchen Hunter Young (Moodring, Psycho Frame) und ­Christopher Mackertich (Dregg) ihren Gesang beisteuern. Besonders hervorzuheben ist ‘Cold Now’, das mit einem ruhigen, aber doch bedrohlichen Intro zunächst in die Irre führt und dann plötzlich wie eine Faust aus dem ­Dunkeln hervorschnellt, um mit einem besonders schweren, sägenden Gitarren-Riff den Hörenden einen musikalischen Schlag ins Gesicht zu verpassen. Auch der Song mit dem eklig klingen­den Titel ‘Picking Scabs’ reißt mit seinem groovenden Refrain mit, und die darüber gebrüllte Phrase „some people make noises“ hängt sich direkt ins Ohr. Insgesamt ein brutales und eindringliches Album.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Joe Duplantier reflektiert Moment von Ozzys Todesmeldung
Gojira @ Summer Breeze 2025, 14.8.2025
Den Gojira-Sänger Joe Duplantier erreichte die Nachricht von Ozzy Osbournes Tod inmitten eines Auftritts.
Im Interview mit Guitar World sprach Gojira-Frontmann Joe Duplantier über den Moment, als er während eines Auftritts in Istanbul durch einen Fan von Ozzy Osbournes Tod erfuhr. Mittendrin Duplantier erzählt: "Wir spielten in Istanbul. Nach drei Songs hielt ein Fan sein Handy hoch, während wir gerade ‘Backbone’ spielten. Auf dem Bildschirm stand 'RIP OZZY', und ich dachte mir nur, 'Was zur Hölle, bitte nicht! Ich arbeite hier!' Dann habe ich mich aber gefragt, ob es vielleicht stimmen könnte. Als ich die Chance bekam, rannte ich an den Bühnenrandm und unser Manager bestätigte, dass es stimmte." Der Sänger teilte die News auch…
Weiterlesen
Zur Startseite