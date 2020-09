Und wieder ein Fall von später Erweckung. 26 Jahre ist es her, dass die schweizerischen Death-Thrasher Messiah ein Studioalbum veröffentlicht haben. Und UNDERGROUND war mit seiner dezenten Anbiederung an den damaligen Zeitgeist wahrlich nicht das Gelbe vom Ei. Mit FRACMONT (ein altes Wort für einen Berg in der Nähe von Luzern) meldet sich das Quartett im klassischen Line-up amtlich zurück und ist vom ersten Ton an sofort zu erkennen. Im Gegensatz zu früher scheinen die Herren trotzdem ein wenig zugänglicher geworden zu sein, ohne ihren morbiden und räudigen Charme verloren zu haben, der für extremen schweizerischen Heavy Metal so typisch ist.

Das Titelstück überzeugt über die gesamte Laufzeit von zehn Minuten hinweg, ‘Urbi Et Orbi’ überrascht mit halsbrecherischen Tempowechseln, und das thrashige ‘Children Of Faith’ weist sogar dezente Hit-Qualitäten auf. Frontmann Andy Kaina ist in all den Jahren nicht zu einer Nachtigall mutiert und bölkt seine Mannen durch ein Album, das sich vor den heute als Klassiker verehrten Frühwerken der Band nicht zu verstecken braucht.

***

