Zum besseren Verständnis und um etwaige Irritationen vorzubeugen: Wie der Albumtitel bereits impliziert, handelt es sich hier zwar um eine aktuelle Metal Church-Veröffentlichung, nicht aber um ausschließlich brandneues Material. Auf FROM THE VAULT findet man neue Studio-Songs inklusive eines Remakes des Band-Klassikers ‘Conductor’, unveröffentlichte Tracks aus der Aufnahme-Session zu DAMNED IF YOU DO (2018), drei bis dato unbekannte Cover-Nummern (unter anderem ‘Black Betty’ von Ram Jam und ‘Please Don’t Judas Me’ von Nazareth), plus ‘Fake Healer’ mit Gastsänger Todd La Torre (Queensrÿche) sowie – auf dem exklusiven Deluxe-Set – Konzertmitschnitte aus dem japanischen Club Citta in Kawasaki während der letzten Welttournee.

Zur Sound-Qualität: Die vier neuen Songs wurden von Chris Collier (Whitesnake, KXM), die übrigen Tracks aber von Metal Church-Gitarrist/Kopf Kurdt Vanderhoof gemischt, dessen wunderbar kraftvolles und testosteronbefeuertes Riff- und Hook-Arsenal ebenso als Kreativitätsbeschleuniger wirkt wie die tadellose Performance des 2015 zurückgekehrten Frontmanns Mike Howe. Ergo: bunte (wenn auch nicht durchgehend taufrische) Mischung auf gewohnt hohem kompositorischen Niveau.

