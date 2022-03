Im April 2022 erscheint der High School Metal-Film ‘Metal Lords’ von ‘Game Of Thrones’-Mitschöpfer D. B. Weiss auf der Streaming-Plattform Netflix.

D. B. Weiss wechselt vom „Battle Of The Bastards“ zum „Battle Of The Bands“. Nachdem die HBO-Hitserie ‘Game Of Thrones’ im Jahr 2019 ein Ende fand, schnappte sich Netflix den US-amerikanischen Drehbuchautor für firmeneigene Produktionen. Am 08. April 2022 soll die erste dieser Art erscheinen: ‘Metal Lords’, ein High School-Film, der die Geschichte einer Gruppe von Metalheads erzählt, die hoffen, den Sieg bei einem Schul-Contest an sich zu reißen und so endlich mit ihrer Band erfolgreich zu werden. Worum geht’s? Die Schulfreunde Hunter und Kevin führen ihr Außenseiterdasein am Rande gesellschaftlicher Normen. Speziell Hunter ist unter seinen Mitschülerinnen und Mitschülern…