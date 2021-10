Al ­Jourgensen macht auf dem mittlerweile 15. Studio­album seiner Herzens-Band im Grunde das, was er immer macht. Zumindest musikalisch: Die Hörer bekommen industrielles Geballer in seiner gesamten Bandbreite. So weit, so bekannt. Inhaltlich sind die Tracks auf MORAL HYGIENE von Jourgensens Erkenntnissen aus dem Lockdown geprägt – und hier folgt der Autor dieser Zeilen dem Meister voll und ganz, wenn dieser ausführt: „Jetzt brauchen wir mehr als zuvor moralische Hygiene. Dazu müssen wir zurückkehren, um als menschliche Spezies auf diesem Planeten zu funktionieren. […] Wir könnten einander nett behandeln und im Gegenzug nett behandelt werden. Ich dachte nie, dass Ministry in der Position wären, traditionelle Werte zu predigen. Doch das ist jetzt die Rebellion.“

Angesichts dieser Botschaft, die mit ­so vorzüglich pumpenden Tracks wie ‘Sabotage Is Sex’, ‘Believe Me’ oder dem mehr als gelungenen The Stooges-Cover ‘Search And Destroy’ transportiert wird, könnte dieser hier auf seine späten Tage tatsächlich noch Fan werden:

***

***