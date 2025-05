Feuer frei für das zweite Album der Thrasher aus Chicago. Mit gewohnt t(h)rashigem Cover buhlt das Quartett um Aufmerksamkeit, die es durchaus verdient hat. Misfire beherrschen das ABC der alten Schule perfekt, klingen dabei aber nicht angestaubt oder zwanghaft rückwärtsgewandt. Melodien und Sound klingen durchaus nach 2025. Die Riffs von Songs wie ‘Day To Day’, ‘All Over The Place’, ‘End Of An Age’ oder ‘Twist Of Fate’ bohren sich gnadenlos in den Schädel und animieren zu einem kleinen Solo-Moshpit in den eigenen vier Wänden.

Der zuvor noch nicht erwähnenswert in Erscheinung getretene Frontmann Tim Jensen vereint dabei aggressives Gekreische und melodischen Gesang zu einer stimmigen Melange und treibt seine Männer hörbar an. Das Durchschnittstempo ist angenehm hoch. Die ganz großen Hits der Marke Testament oder Warbringer schreiben Misfire dabei noch nicht. Aber wer das Thrash-Genre in seiner Ursprungsform liebt, wird dieses Album mit Freuden in seine Sammlung stellen. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Cover nach vorne.

