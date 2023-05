Dass man an der süddeutschen Fünferkonstellation Mission In Black nicht mehr vorbeikommt, bewies bereits ihre Präsenz auf dem letzten Summer Breeze Open Air. Mit im Gepäck hatte die Combo um die Band-Gründer Schlagzeuger Andy „Black“ Flache und Gitarrist Daniel Tschoepe damals noch die Tracks ihres ersten Albums ANTHEM OF A DYING BREED, das vor dem Einstieg der aktuellen Sängerin Steffi Stuber im Jahr 2018 erschien. Jetzt geht endlich neues, gemeinsames ­Material an den Start – und die Wartezeit hat sich gelohnt: Mit PROFIT REIGNS SUPREME liefert das Quintett ein Melodic Death-Brett ab, das alles bietet, was man sich von einer modernen Metal-Band im melodischen Sektor wünschen kann. Harten, energetischen Klang, himmelhohe Gitarrensoli, treibende Schlagzeugrhythmik und die gnadenlos präsente Stimme von Stuber, die mit ihren rülpsigen Growls und vereinnahmend emotionalen Klar­gesängen ihresgleichen sucht.

Der musikalische Vergleich zu Arch Enemy liegt auf der Hand – nicht nur wegen der femini­nen Führung. Im Gegensatz zu ihrem Debüt legen Mission In Black ihre biesti­gen Thrash-Anleihen ab, strukturieren ihre Songs deutlich und schmücken ihren epischen, gehaltvollen Klang mit motivierenden, bildhaften Texten aus. PROFIT REIGNS SUPREME lässt keine Sekunde Zeit für Langeweile und verzaubert mit Power-Hymnen wie ‘What Does It Take To Be Alive’, ‘Patron Of The Downfall’ oder ‘Dead Alive’. Weiter so!

