Das jüngste Live-Album trägt den Namen LIVE AT FREAK VALLEY (2017), und irgendwie beschreibt dieser Titel die Musik der Schweizer Monkey 3 recht treffend. Das mag aber auch an den Hörgewohnheiten liegen, die man sich (gewollt oder ungewollt) über die letzten Jahre angeeignet hat. Ausschließlich Instrumentallieder? Stoner-, Psychedelic und Space Rock? Sechs Songs mit einer Spielzeit von über 50 Minuten? Da beginnt sich ein Musik-Fan mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne gehörig am Kopf zu kratzen – wäre aber schade drum. Denn SPHERE entführt in eine Welt ohne Zeitdruck und entschleunigt auf so angenehme Weise, dass man in einen geradezu meditativen Status abdriftet.

Speziell die Trance-artigen Sequenzen stehen Monkey 3 bestens zu Gesicht. Das heißt aber nicht, dass das Quartett nicht auch ordentlich holzen kann. Aber immer dosiert, unaufgeregt und an den richtigen Stellen. Für meine Begriffe ist SPHERE das bisher beste Werk von Monkey 3, weil sie hier ihren perfekten Sound gefunden haben, der an Künstlern wie Pink Floyd, Karma To Burn, Alan Parsons, Mastodon, Jean-Michel Jarre und diversen Hollywood-Soundtracks vorbeiführt. Ein bemerkenswertes Album einer bemerkenswerten Band.