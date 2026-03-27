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Moodring DEATH FETISH

Modern Metal, Sharptone/RTD (12 Songs / VÖ: 27.3.)

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4.5/ 7
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In der Metal-Szene sind die Themen Leid und Tod omnipräsent und werden nicht selten von Künstlern vorgetragen, die selbst glücklicherweise davon verschont blieben. Anders verhält es sich bei Moodring und Mastermind Hunter Young, dem es aufgrund einer Krankheit unmöglich ist, seine Musik live auf die Bühne zu bringen. Aus jenem Leidensweg schöpft Hunter allerdings weiterhin kreative Energie, die in sein neuestes und laut ihm auch persönlichstes Werk DEATH FETISH mündet – zwölf Songs, die mit diesem Vorwissen tief blicken lassen. Selbst-bewusste Unsicherheiten lassen sich in den Texten ausmachen sowie auch ­musikalische Schwankungen, die die ­Stimmung innerhalb und zwischen den kurzen Songs öfter zum Kippen bringt (‘Half-life’, ‘Oxidized’, ‘Sickf_ck’). Moodring baut flotte Riffs, Stakkatos und böse Breakdowns auf pumpende Electro-Beats, ohne Angst davor zu haben, jene Bedrohlichkeit mit einem poppigen Refrain (‘Masochist Machine’, ‘Die Slow’) zu entschärfen. Zum Ende des ersten Drittels lässt das psychedelisch anmutende Shoegaze-Stück ‘Ketamine’ aufatmen, bevor durch ‘Stfa’ wieder die nervenaufreibende Realität Einzug erhält. Mit dem industriell-bouncenden ‘Bleed Enough’ erhält die Platte ihren vorzeitigen musikalischen Höhepunkt, bis das lyrische Selbstbekenntnis in ‘Die Slow’ alle Dämme brechen lässt: „I don’t ­wanna die“. Lebenslust und Todessehnsucht werden auf DEATH FETISH spür- und nachempfindbar. Wie man so schön sagt: kein leichter Tobak. Aber wie könnte man seiner Verzweiflung besser freien Lauf lassen als mit einem deftig gebrüllten Breakdown?

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Iron Maiden denken über neue Einlaufmusik nach
Adrian Smith mit Iron Maiden, München, Olympiahalle, 31.07.2023
Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith sprach über die Idee, UFOs ‘Doctor Doctor’ als Einlaufmusik zu ersetzen. Eine Alternative hat er bereits parat.
Ungefähr seit der Jahrtausendwende ist stets ein Song zu hören, bevor Iron Maiden die Konzertbühne betreten: ‘Doctor Doctor’ (PHENOMENA, 1974) von UFO. Doch damit könnte nun Schluss sein, wie Gitarrist Adrian Smith verriet. Wenn es nach ihm ginge, würde man einen anderen Song als Einlaufmusik wählen. Auch seine Band-Kollegen ließen in der Vergangenheit durchblicken, dass sie ‘Doctor Doctor’ zwar mögen, sich allerdings auch einen anderen Titel an dessen Stelle vorstellen könnten. Schluss mit UFO? „Ich liebe UFO – sie sind eine meiner Lieblings-Bands –, aber vielleicht sollten wir mal was anderes spielen“, spekulierte Smith im Interview mit dem schwedischen Radiosender…
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