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Mortem MØRKETID

Black Metal, Peaceville (8 Songs / VÖ: 3.7.)

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Neben Darkthrone meldet sich diesen Monat ein weiteres Urgestein des norwegischen Black Metal mit einem neuen Lebenszeichen: 1987 von Marius Vold & Steinar Johnsen aka Sverd gegründet und gewissermaßen die Vorgänger-Band von Arcturus. Lange Jahre war nur das SLOW DEATH-Demo von 1989 im Untergrund bekannt, auf welches drei Jahrzehnte später endlich mit RAVENSVART ein erstes Album folgte, auf dem ebenfalls Hellhammer von Mayhem und Tor Stevenes von 1349 beteiligt waren. Nach einer Neueinspielung des legendären Demos einige Jahre später ist nun auch das zweite Album MØRKETID am Start. An der kompromisslosen Ausrichtung, traditionell gehaltenen Black Metal norwegischer Prägung zu spielen, hat sich erwartungsgemäß nichts geändert. Über weite Strecken bewegt sich MØRKETID im Midtempo, lässt aber auch immer mal wieder Hellhammer am Schlagzeug glänzen und die Doublebass strapazieren. Sverds Keyboard-Elemente sind erneut sehr zweckdienlich und weniger dominant als bei The Kovenant, aber dennoch essenziell für die düstere Atmosphäre der Songs. Diese wurden übrigens erneut im re­nommierten Toproom Studio (Mayhem, Borknagar, Enslaved et cetera) produziert und mit sehr stimmigem Sound versehen. Im direkten Vergleich zum ersten Album wirkt alles in sich geschlossener und trotz der recht engen stilistischen Grenzen sehr abwechslungsreich und ausgefeilt. Empfehlenswert!

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Machine Gun Kelly disst Yungblud in neuem Lied
Machine Gun Kelly_Getty Images
Machine Gun Kelly ist für seine Disstracks bekannt. In einem neuen Lied mit Limp Bizkits Fred Durst geht es um einen alten Freund.
Offenbar ist die Stimmung zwischen Rapper Machine Gun Kelly und seinem (ehemaligen?) Kumpel Yungblud aktuell unterkühlt. In dem neuen Lied, ‘Fix Ur Face’, mit Limp Bizkit-Frontmann Fred Durst, macht Kelly eine Anspielung auf den britischen Sänger. Fans errieten bald, um wen es sich handeln könnte. Nun bestätigt der Rapper den Diss gegen Yungblud im Interview mit Suicide Silence-Gitarrist Chris Garza in dessen Podcast. Disney-Teenie zu Outlaw In der neuesten Single rappt Machine Gun Kelly: "Mickey Mouse kids turned rockstars/Leaving private schools, tryna be outlaws." Fans spekulierten schnell, dass es sich um einen Diss gegen Yungblud handeln könne, da dieser seine Karriere…
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