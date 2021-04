Tom Morello und Ted Nugent sind Freunde. Warum zur Hölle erläutert der Rage Against The Machine-Gitarrist in einem aktuellen Interview.

Es könnte kaum zwei gegensätzlichere Charaktere geben: Auf der einen Seite Tom Morello, seines Zeichens Gitarrist der linken Crossover-Kapelle Rage Against The Machine - auf der anderen Seite der rechte Trump-Unterstützer Ted Nugent. Und doch hat das Schicksal sie zusammengeführt und zu Freunden gemacht. Seltsam, oder? Bei einem kürzlichen Auftritt in "The Howard Stern Show" (siehe Video unten) erläuterte Morello, wie es zu dieser unwahrscheinlichen Freundschaft kam. Ted klärte Tom auf "Anlässlich seines 60. Geburtstags hat sich jemand bei mir gemeldet", beginnt Morello seine Ausführungen. "Sie machten ein Video und baten Gitarristen, ein paar nette Worte zu sagen. Zu der…