Toggle menu

Metal Hammer

 Search

New World Depression ABYSMAL VOID

Death Metal, Testimony/Soulfood (10 Songs / VÖ: 19.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

New World ­Depression widmen ihr siebtes Album menschlichem Versagen wie Wahnvorstellungen, Gier, Zerstörung und Krieg. An Inspiration wird es den Nord­rhein-Westfalen auch zukünftig nicht mangeln. Schlecht für die Welt, gut für Fans der alten Death Metal-Schule. Denn die Band versteht es, ihre Wurzeln in der Neuzeit zu verankern. Wo andere kopieren, entsteht hier aus bekannten Zutaten ein Süppchen mit eigenen Geschmacksnuancen; wo es andernorts nach Neunziger-Kellermief stinkt, verbreitet hier eine wuchtige Soundlodge Studio-Produktion Frische. Dynamik ist auf ABYSMAL VOID der Schlüssel zum Extremistenglück: Tonnenschwere Grooves überrollen die Hörerschaft (‘The Vault’, ‘Burning Down’), während Kontraste zwischen unbarmherzigem Hacken und mächtigem Doom sie bis zur Bewusstlosigkeit hin- und herwirbeln (‘Book Of Trophies’). Hinzu kommen entschlossen rockende Riffs, die Stücke wie ‘Blind Eyes’ oder ‘Carnage’ zu Gliedmaßenverrenkern machen. Und wenn Frontmann Hütte mit sich selbst Zwie­gesänge in verschiedenen Grunz- und Keiflagen führt, springen sogar ein paar mitgrölbare Banger heraus (‘Spoils Of War’, ‘Grenadier’). ABYSMAL VOID macht also Spaß, ist aber keineswegs ein Spaß­album: Sinistre Melodien und emotionale Mikrofonarbeit stellen sicher, dass der Grundton stets finster bleibt und die Musik die Themen adäquat reflektiert.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Urängste und Lieblingsfilme: Das sind die Neuen bei Primal Fear!
Primal Fear im Video-Interview
Gitarristin Thalìa Bellazecca und Schlagzeuger André Hilgers von Primal Fear stellen sich im Video-Interview vor.
Umbruch bei Primal Fear: Auf dem neuen Album DOMINATION (erscheint am 5.9.2025) sind erstmals zwei neue Mitglieder zu hören! Auf der Bühne haben sich die deutschen Power Metal-Heroen schon mit Gitarristin Thalìa Bellazecca und Schlagzeuger André Hilgers gezeigt. Wir haben auf dem Rockharz Open Air die Chance ergriffen, und die beiden neuen Band-Mitglieder zur persönlichen Vorstellungsrunde gebeten – unterstützt von Sänger Ralf Scheepers verraten Thalìa Bellazecca und André Hilgers ihre Lieblingsfilme, liebsten Primal Fear-Songs und persönlichen Urängste …! Alles zum neuen Album DOMINATION erfahrt ihr im ausführlichen Interview in der aktuellen September-Ausgabe des METAL HAMMER – jetzt im Handel und…
Weiterlesen
Zur Startseite