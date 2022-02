Was hast du uns gebracht, 2021? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Helloween nach.

Die besten Alben 2021: Cradle Of Filth EXISTENCE IS FUTILE Yoth Iria AS THE FLAME WITHERS At The Gates THE NIGHTMARE OF BEING Spectral Wound A DIABOLIC THIRST Carcass TORN ARTERIES Humanity's Last Breath VÄLDE Enslaved UTGARD Baxaxaxa CATACOMB CULT Die Ärzte DUNKEL Lamp Of Murmuur SUBMISSION AND SLAVERY Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.