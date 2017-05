Klaus Sperling und Henny Wolter waren bei Primal Fear, Freedom Call und Sinner – namhaften Metal-Bands, also. Doch vor ein paar Jahren war Schluss mit Metal! Unter dem Banner ­Nitrogods verneigt sich das mit Sänger/Bassist Claus „Oimel“ Larcher komplettierte Trio vor den Rock-Göttern.

Der Titel-Song ‘Roadkill BBQ’ klingt nach chilligem AC/DC-Riffing, und für ‘My Love’s A Wirebrush’ packen Nitrogods den Blues aus – Ähnlichkeiten mit Motörhead sind beabsichtigt, liegen dem Album doch sowieso vier Lemmy-Coversongs bei. Meistens sind die Stücke nur an Vorbilder angelehnt, wirklich abgekupfert haben sie für ‘Where Have The Years Gone’ – ein Anwaltsschreiben von Pete Townsend von The Who sollte niemanden überraschen.

Hier liegt das Problem von Nitrogods: Obwohl ROADKILL BBQ ein kurzweiliges Album ist, klingt kein Riff wirklich neu. Alles gibt es schon – in größer, cooler und besser.