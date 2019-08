Nach der Tournee-Ankündigung für 2020 haben Rammstein nun auch die konkreten Termine für ihre neuen Stadion-Shows bekannt gegeben.

Rammstein befinden sich derzeit auf Live-Triumphzug durch Deutschland. Doch die für dieses Jahr anberaumten Stadion-Konzerte sind Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Oliver Riedel, Christoph „Doom“ Schneider und Christian „Flake“ Lorenz nicht genug. Das Sextett hat nun mittels eines kurzen Videos (siehe unten) weitere Shows für nächstes Jahr angekündigt und schreibt dazu: "Get ready for 2020!", also: "Macht euch bereit für 2020!". Hierzulande stehen Konzerte in Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Leipzig auf dem Programm. Außerdem dürften Klagenfurt und Zürich halbwegs erreichbar sein. Der offizielle Ticketvorverkauf startet am Freitag, den 5. Juli um 11 Uhr - und zwar exklusiv auf eventim.com/rammstein.…