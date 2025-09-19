Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Novembers Doom MAJOR ARCANA

Dark Metal, Prophecy/Soulfood (10 Songs / VÖ: 19.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Wirklich viel muss man zu Novembers Doom nicht mehr sagen. Vor 30 Jahren legte die Doom-Bastion aus Chicago mit AMID ITS HALLOWED MIRTH ein echtes Referenzwerk vor – und hat seither ein­fach nicht damit aufgehört, grollenden, kolossalen, melodischen Dark Metal mit Doom-Flavour auszuspeien. Nach drei Jahrzehnten bleierner Schwere wissen die US-Amerikaner natürlich, was sie tun, doch mit welcher Energie und Hingabe die Band noch immer zu Werke geht, ist bemerkenswert. Über die Jahre ist man zwar eher in Richtung Dark Metal gegangen, füllt dieses Genre aber mit Einflüssen aus Psych Rock, Doom, amerikanischer Folklore und einem tiefen Sinn für die Geheimnisse des Lebens. Diesmal haben sich Novembers Doom das Tarot als Konzept für ein Album vorgenommen, das den charak­teristischen und sorgsam gereiften Sound um ätherische Vibes erweitert. Traurigkeit und Brutalität, Vernichtung und Sehnsucht fließen wie aus Neben­flüssen zu einem gewaltigen Strom zusammen, der Heavy Metal-Fans ebenso begeistern wird wie Doom-Freaks und Goth-Trauertänzer.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Slaughter To Prevail: Vorwürfe gegen Tourmanagement
Slaughter To Prevail, Alex Terrible
Slaughter To Prevail sind gerade dabei, ihr neues Album auf die Bühne zu bringen, während ein Ex-Crew-Mitglied schwere Vorwürfe erhebt.
Für den reibungslosen Ablauf einer Liveshow braucht es viele Hände. Hinter den Kulissen scheint es jedoch nicht immer ganz glattzulaufen. Thomas Finch, ein Drum-Techniker, war bis vor Kurzem noch mit Slaughter To Prevail unterwegs. Sein Engagement hat er jedoch vorzeitig beendet und prangert öffentlich das Tourmanagement der Band an. Dabei hebt er gleich zu Beginn hervor: „Es geht hier nicht um die Band persönlich – sie sind alle WUNDERBARE, liebenswerte Menschen. Es geht um die aktuelle Führung. Der neue Bandmanager und aktuelle Tourmanager.“ Missstände Als Begründung für seinen Ausstieg nennt Finch „massive Missstände in der Organisation, finanzielle Unsicherheiten und respektlosem…
Weiterlesen
Zur Startseite