Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Novembre WORDS OF INDIGO

Dark Metal, Peaceville/Soulfood (11 Songs / VÖ: 7.11.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Wie schon auf den Vorgänger URSA (2016) mussten Novembre-Fans auch auf WORDS OF INDIGO neun Jahre warten. 2025 präsentiert Frontmann Carmelo Orlando seine Band mit vier neuen Mitstreitern personell runderneuert, bleibt sich musikalisch aber treu: Auf dem neunten Novembre-Album verschmelzen Progressive-, Death-, Doom- und Alternative Metal erneut zu einer von Melancholie getragenen Einheit. Die Italiener weben aus großen Gefühlen warme Synthetikteppiche, schwelgerische Moll-Riffs, gotische Leads und progressive Bassläufe. Orlandos Gesang reicht von gelegentlichem Grunzen bis zu klaren Linien zwischen Ville Valo, Wes Scantlin (‘Statua’, ‘Your Holocene’), Peter Heppner (‘Brontide’) und – tatsächlich – ein wenig Jackie Chan (‘Neptunian Hearts’). Das beißt sich in der Theorie, harmoniert in der Praxis aber mit Tapping-Soli (‘Brontide’, ‘Post Poetic’) und dramatischen Streichern (‘Neptunian Hearts’) ebenso gut wie mit Piano-Intermezzi (‘Statua’) oder einem halb­balladesken Duett (‘House Of Rain’ mit der ehemaligen The 3rd And The Mortal-Sängerin Ann-Mari Edvardsen). Bei durchschnittlich sechsminütigen Song-Spielzeiten geschieht dies nicht ohne Umwege. Und dennoch: WORDS OF INDIGO schließt die Lücke für all jene, die Opeths ‘Blackwater Park’-Ära vermissen oder mit Katatonias jüngstem Werk fremdeln. Hoffentlich dauert es also keine weiteren neun Jahre, bis Novembre das nächste Kapitel aufschlagen.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Dogma: Sängerin & Gitarristin legen gegen Manager nach
Dogma bei ihrem Auftritt im Café Iguana am 3. Juli 2024 in Monterrey, Mexiko
Es gibt neue Stimmen zum Abgang dreier Musikerinnen bei Dogma. Dabei steht das Management zunehmend in einem schlechten Licht da.
Bei Dogma sind zuletzt drei Musikerinnen ausgestiegen und haben dem Management einige Vorwürfe gemacht. Konkret wurden Sängerin Grace Jane Pasturini aka Lilith sowie die beiden Gitarristinnen Amber Maldonado alias Lamia und Patri Grief aka Rusalka dabei nicht. Nun haben sich Letztere und die aktuelle Frontfrau des Projekts zu Wort gemeldet und werden genauer. Es geht um Ausbeutung und Knebelverträge. "Weil sie Frauen sind" Rusalka erzählt in ihrem Post zunächst, wie viel von sich selbst die Musikerin in Dogma investiert hat. Zum Beispiel habe sie beim Merchandise-Verkauft geholfen und stets den Kontakt zu den Fans gesucht. "Mehrere von euch haben sich über…
Weiterlesen
Zur Startseite