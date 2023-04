Nach Axel Rudi Pell kann man sich die Uhr stellen: Jahr für Jahr veröffentlicht der Bochumer in bewundernswerter Regelmäßigkeit entweder ein Studio-, ein neues Live- oder ein Balladenalbum. In diesem April ist es Letztgenanntes, immerhin bereits zum sechsten Mal und erneut mit einer Mischung aus bekannten und nagelneuen Songs. Konkret: Auf THE BALLADS VI gibt es 13 Stücke, fünf davon wurden frisch eingespielt, inklusive zwei gelungener Coversongs – eine Adaption von ‘Diamonds And Rust’, mit dem die US-Folk-Ikone Joan Baez einst weltweit auf sich aufmerksam machte, sowie ‘Dust In The Wind’, dem bekanntesten Klassiker der amerikanischen Rock-Band Kansas.

Mit dem ebenfalls nagelneuen ‘Morning Star’ hat es zudem eine besondere Bewandtnis: Eigentlich wollte Pell dieses Stück für seine kommende Studioscheibe zurückhalten, musste sich aber dem Veto seiner begeisterten Plattenfirma beugen und „spendiert“ deshalb die Nummer schon jetzt. Das übrige Material stammt von den Scheiben KNIGHTS CALL (2018), SIGN OF THE TIMES (2020), DIAMONDS UNLOCKED II (2021) und LOST XXIII (2022), darüber hinaus gilt: Spätestens nächstes Jahr erscheint wieder ein neues Pell-Opus. Auf den Mann ist Verlass!

