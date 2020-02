Diese sechs Grünschnäbel von der O’Keefe Music Foundation rotzen uns ein grandioses Pantera-Cover vor den Latz. Zieht euch hier ‘Drag The Waters’ rein!

Immer, wenn der metallische Nachwuchs brilliert, geht dem gestandenen Headbanger das Herz auf. Das wird erneut passieren bei folgendem Video (siehe unten). Die Kids und Teenager der O’Keefe Music Foundation haben nämlich mal wieder Nägeln mit Köpfen gemacht - und sich ‘Drag The Waters’ von Pantera nicht nur vorgenommen, sondern auch auf astreine Art gecovert. Überzeugt euch selbst und zieht euch den Clip rein! Kleine Stars ganz groß In diesem Fall waren überzeugen Taylor Jade Campbell (achte Jahre) an der Kuhglocke, Hunter Hallberg (14 Jahre) an der Lead-Gitarre, Noah Williams (ebenfalls 14 Jahre) an der Rhythmus-Gitarre, Tyler Halverson (15 Jahre) am Mikro,…