Slipknot-Sänger Corey Taylor riskiert in einem neuen Video eine dicke Lippe, mit einer Herausforderung an Profi-Wrestler Randy Orton.

Corey Taylor von Slipknot und Stone Sour hat in einem neuen Video den professionellen Wrestler Randy Orton aus Tennesse herausgefordert. Alles im Spaß, natürlich. Herausforderung Das Video wurde auf dem Instagram-Kanal von Corey Taylor veröffentlicht, und zeigt den Sänger vor- oder nach einer Slipknot-Show mit Make-up im Gesicht und seiner Maske über der Schulter. Die Maske ähnelt, so drapiert, einem Wrestling-Gürtel. Taylor brüllt in die Kamera: „Das ist richtig. Ich hab dir was zu sagen, Randy Orton! Glaubst du, mir den Gürtel wegnehmen zu können? Da hast du dich geirrt! Komm morgen um diese Zeit – MSG, Madison Square Garden.…