Wir tanzten für euch in Hamburg mit Subway To Sally und den Hexen auf dem Vulkan. Lest hier den Bericht und klickt euch durch die Galerie.

HEY! heißt der neue Output von Subway To Sally, unter dessen Namen sich die aktuelle Clubtour durch die Republik bewegt. Grund genug für die Fan-Schar, sich wieder in den Konzerthallen zu versammeln. In Hamburg bedeutet dies an diesem Freitagabend ein ausverkauftes Haus, und daher platzt die Markhalle bereits beim Opener aus allen Nähten. MajorVoice Bevor der Tanz auf dem Vulkan beginnen kann, kommt das Publikum erst einmal in den Genuss des Akustiksets und dem klassischem Operngesang von MajorVoice. Der Major kann hier ab dem ersten Song recht gut überzeugen, und ein großer der Teil der neu interpretierten Coversongs klingt recht…