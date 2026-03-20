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Persecutor CASUALTIES OF VIOLENCE

Thrash Metal , Audible (9 Songs / VÖ: 20.3.)

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Das dritte Album der dänischen Modern-Thrasher Persecutor offeriert eine Sammlung schicker Riffs, die sich mit Nachdruck in die Schädeldecke bohren. In dieser Hinsicht braucht sich das Quartett nicht vor der internationalen Konkurrenz zu ver­stecken. Und auch der Sound von Produzent Andreas Linnemann (Baest) knallt mit ordentlichem Druck aus den Boxen und lässt Songs wie ‘The Hangman’ oder ‘1984’ zu kleinen Perlen werden. Der einzige Haken ist die ziemlich eindimen­sionale Schreistimme von Frontmann ­Christian Andrés Almanza, was mit fortschreitender Spieldauer für Abnutzungserscheinungen sorgt und bei melo­-
discheren Songs wie ‘A Way In Life’ noch deutlicher wird. Witzigerweise klingen Persecutor in den eingängigeren Passagen manchmal wie eine Mischung aus Testament und frühen In Flames, nur eben ohne herausragenden Sänger. Das soll aber nicht heißen, dass Persecutor deshalb links liegen gelassen werden sollten. Wer auf die genannten Referenz-Bands steht, sollte sich ruhig mal mit dieser Truppe beschäftigen.

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Am 18. April bringen 35 Wacken-Warm-up-Konzerte den Globus zum Beben! Von der ersten Show in Japan bis zur letzten in Mexiko werden fast 24 Stunden vergehen – alle gefüllt mit bestem Heavy Metal und feiernden, vereinten Fans. Ein Live-Erlebnis getragen vom legendären Wacken-Spirit. Die weltweite Party wird von verschiedenen Veranstaltern der globalen Community des Wacken Metal Battle umgesetzt, dem festivaleigenen Band-Wettbewerb, an dem mittlerweile 102 Nationen beteiligt sind. Promoter aus 35 Teilnehmerländern haben sich für das Wacken-Jubiläum zusammengetan, um eine weltweite Warm-up-Party zu feiern. „Der Grundgedanke lautet, die Welt zusammenzubringen und durch das, was wir am meisten lieben, zu vereinen:…
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